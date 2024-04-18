نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حصيلة إيرادات فيلم "الحرفية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فيلم الحريفة مشاركته في سباق عيد الفطر 2024، وكان بداية انطلاقه في موسم الصيف الماضي، ونظرًا لنجاحاته الكبيرة قرر صناعه مواصلة عرضه في السينمات، كما أنه يشارك في مهرجان هوليود للفيلم العربي في كاليفورنيا بدورته الثالثة.



حصيلة إيرادات فيلم الحريفة



حقق الفيلم نسبة كبيرة من الإيرادات حيث وصلت إجمالي إيراداته خلال فترة عرضه لـ 74 مليونًا و306 ألفًا و180 جنيهًا، وذلك حسب تصريحات الموزع محمود الدفراوي.

أحداث فيلم “الحريفة”





تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش"



أبطال فيلم “الحريفة”

يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح.

آخر أعمال نور النبوي



يشار أن آخر أعمال الفنان نور النبوي مسلسل "الأجهر"، والذي عرض في دراما رمضان الماضي، وحاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أبطال مسلسل "الأجهر"





وضم المسلسل عدد من النجوم أبرزهم درة، سيد رجب، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول، خالد زكي، ناهد السباعي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف ورشة ملوك، إخراج ياسر سامي، إنتاج صادق الصباح



أبطال مسلسل “راجعين ياهوى”





وشارك أيضًا بمسلسل "راجعين يا هوى" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، سلمى أبو ضيف، ونور خالد النبوي، وعدد آخر من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.