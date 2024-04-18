نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. هاني رمزي يستأنف تصوير مسلسله الجديد "دون مقابل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفنان هاني رمزي تصوير مشاهد مسلسله الجديد "دون مقابل" الأسبوع المقبل، ويقدمه في التراجيديا لأول مرة.



تفاصيل مسلسل دون مقابل



يضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: عمرو عبد الجليل، داليا البحيري، وفاء عامر، نسرين طافش، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب.

أحدث أعمال هاني رمزي



ومن ناحية أخرى، اقترب الفنان هاني رمزي من الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه «شقاوة أونلاين»، والذي تم تغيير اسمه بعدما كان يحمل «عمر المحتار»، احترامًا للجمهور بعدما تعرض لعدد من الانتقادات لقرب الاسم من عمر المختار، ويواصل رمزي تصوير المشاهد حيث أكد في بيان صحفي أن فيلم «شقاوة أونلاين» يناقش عالم السوشيال ميديا وأضراره، حيث تستعد الشركة المنتجة لطرحه خلال الفترة القادمة.

آخر أعمال هاني رمزي الفنية



وكان آخر أعمال هاني رمزي هو مسلسل العائدون، الذي شارك خلاله بشخصية تراجيدية أيضًا وتبعد عن الكوميديا التي اعتاد الجمهور على أن يظهر بها خلال الفترة الحالية، شارك في مسلسل العائدون العديد من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمد ممدوح، محمود عبد المغني، محمد فراج، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.