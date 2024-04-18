نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انطلاق حفل آمال ماهر.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد المطربة آمال ماهر لإحياء حفلًا غنائيًا جديد بعد غياب، ومن المقرر إحياء الحفل غد الجمعة الموافق 19 إبريل الجاري، في كايروفيستفال سيتي مول، وتُفتح الأبواب أمام الجمهور للدخول إلى المسرح من الساعة السابعة مساءً، أما بدء الحفل الساعة من المقرر إقامته في الساعة التاسعة مساءً.

الحفل الأول للمطربة آمال ماهر بعد ألبومها الأخير

ويعد هذا الحفل الأول للفنانة آمال ماهر بعد إطلاق ألبومها الأخير، ومن المقرر أن تغني خلال الحفل بعض أعمال هذا الألبوم بجانب مجموعة من أغانيها المميزة لدى الجمهور.

آمال ماهر في البروفات النهائية للحفل

كما شاركت آمال ماهر، جمهورها البروفات النهائية للحفل خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

أخر أعمال آمال ماهر

جدير بالذكر أن أخر أعمال آمال ماهر أغنية أنا كويسة التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب منذ عدة أشهر، وكانت تقول كلماتها: "متخافوش يا ناس عليّ كله حلو ومية مية

أيوة هي طبعا مش بسيطة بس عادي مش قضية، متخافوش يا ناس عليّ كله حلو ومية مية، أيوة هي طبعا مش بسيطة بس عادي مش قضية، إنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني، وإن وسط ضحكة نزلة دمعة مني".