في هذا الموعد.. الفنان أحمد كمال في مهرجان "كان" في فرنسا ٢٠٢٤

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد كمال لحضور مهرجان "كان" في فرنسا دورة ٢٠٢٤، والذي يعقد في الفتره من ١٤ إلي ٢٥ مايو القادم

قسم نصف شهر المخرجين.



يشارك الفنان أحمد كمال في المهرجان بفيلم "شرق١٢"، وطاقم العمل كالآتي: مدير التصوير عبد السلام موسي، من تأليف وإخراج هاله القوصي، والفيلم بطولة أحمد كمال، منحه البطراوي، عمر رزيق، فايزه شامه، باسم وديع، اسامه أبو العطا.

أحداث فيلم “شرق ١٢”



تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي فانتازيا في الازمان والامكان

تم تصوير الفيلم في القاهره والقصير في ٢٢ يوم.

آخر أعمال الفنان أحمد كمال



وجديرا بالذكر أن آخر أعمال احمد كمال السينمائيه، هو فيلم “تراب الماس”، و"كيرة والجن" لمروان حامد.



وأما عن آخر أعماله الدرامية، فهو مسلسل “كامل العدد بلس 1”، الذي شارك في بطولته الفنان شريف سلامة، والفنانة دينا الشربيني، أحمد كمال، ميمي جمال، ميران عبد الوارث، تميم عبده، إسعاد يونس، ألفت إمام، حمزة دياب، مالك عماد، تونا الجوهري، سيليا، لينا صوفيا بن حمان، وبدرة، وغيرهم من الفنانين والنجوم، الذين ساهموا في انجاح العمل، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

نجاح مسلسل “كامل العدد بلس 1"

وفي سياق آخر، قد حقق مسلسل "كامل العدد بلس 1" نجاحا ملحوظا، على الساحة الدرامية، في موسمه الثاني، وذلك في رمضان هذا العام ٢٠٢٤، ونال اشادات واسعة، من كثير من النقاد، حتى تم استضافة نجومه، في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة تلفزيون قناة أون.