نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان يرد على هجوم كمال أبو رية للفنان حمادة هلال وصناع مسلسل المداح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رد الفنان خالد سرحان على تصريحات الفنان كمال أبو رية الأخيرة بشأن استبعاده من مسلسل "المداح"، حيث صرح "أبو رية" خلال لقاء تلفزيوني له قائلا: "المفروض كان حمادة هلال هو اللي يتواصل معايا ويشوف إيه اللي مزعلني، لو هو نجم وليه كلمة كان يقول لهم ازاي كمال أبو رية ميبقاش موجود لكن اعتقد أنه عايز يشتغل وخلاص".

جاء رد "سرحان" من خلال نشره منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا:""يا كيمو يا حبيبي كل سنة بنغير عفريت جديد، وبعدين ابنك كان منور معانا السنة دي المفروض تفرح يا أخي، وبعدين حمادة مالوش دعوة ده شغل مخرج ومؤلف".

مسلسل المداح الجزء الرابع "أسطورة العودة"

في سياق متصل يذكر آن الجزء الرابع من مسلسل المداح "أسطورة العودة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024 حقق نجاحا ً كبيرا وتصدر محركات البحث خلال شهر رمضان الكريم، شارك في بطولة مسلسل المداح أسطورة العودة كلًا من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.