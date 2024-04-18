نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اشمعنا لما جتلي الكل كرهلي الخير".. عمر كمال يرد على انتقادات الجمهور له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رد المطرب عمر كمال على الانتقادات التي تعرض لها خلال الساعات الأخيرة بعد ظهوره في مقطع فيديو بسيارات فارهة برفقة حسن شاكوش وحمو بيكا، وذلك من خلال نشره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

قال "كمال" خلال مقطع الفيديو: "لما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش ليا قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان بيخش عليا عربية ماركات عالية مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، اشمعنى أنا”.

وتابع قائلًا: “أنا بنجح، أفضل وسيلة للانتقام النجاح، عشان اللي يقلل مني ميعرفش يطولني ويشوفني من بعيد يقول إنه كان يعرفني في يوم من الأيام، أنجح عشان في قلوب عايزك تفرحها، وعيون لازم تكسرها، الحياة مش عايزه الضعيف ولا الشكاي ولا النداب، الحياة بتجري، حاول تنجح”.

آخر أعمال عمر كمال الغنائية

في سياق آخر يذكر آن أخر أعمال المطرب عمر كمال الغنائية هي أغنية "الساحر" التي تم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".