نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب شكرت أحلام رجال الإنقاذ في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت النجمة الإماراتية أحلام، من خلال رسالة شكر لرجال الإنقاذ، عبر حسابها على تويتر، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، شملت أمطارًا قوية ورياحًا شديدة.

أحلام تشكر رجال الإنقاذ في الإمارات

وكتبت أحلام: "شكرا رجال الطوارئ شكرا رجال وزاره الداخلية وشرطة دبى شكرا رجال الدفاع المدني في كل الامارات شكرا لجميع بلديات الدولة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي شكرا رجال الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشكرًا لهيئة ومياه دبي شكرا لمطاردي الامطار من مركز العاصفة شكرا لكل شخص ترك بيته وأسرته وبقى على رأس عملة لتخفيف آثار المنخفض الجوي على الدولة شكرا لكم من القلب".

هطول أكبر كميات أمطار في تاريخ

والجدير بالذكر ان الإمارات قد عاشت يوما تاريخيا، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949، فقد شهدت الدولة أحوالا جوية متقلبة، شملت أمطارًا قوية ورياحًا شديدة، أطلق عليها منخفض الهدير حسب حساب مركز العاصفة لمراقبة الطقس والتغير المناخي.

بدأت الحياة تعود تدريجيا بعد أن انحسرت العاصفة، بنهاية يوم أمس الأربعاء، دعت السلطات الإماراتية إلى الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وتفادي الخروج إلا للضرورة، ومنخفض "الهدير" ترجع تسميته إلى المصطلح العلمي والذى يعنى رفع الصوت وتكراره بشكل مميز، ويشير إلى الأصوات العالية والصاخبة. ويُستخدم هذا المصطلح لوصف العديد من الأصوات، بما في ذلك صوت الرعد وغليان السوائل في الأوعية، وحتى صوت الحمام.

آخر أعمال أحلام

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحلام هي أغنية «السيدة الأولى» كلمات عبدالله بوراس، توزيع عصام الشرايطي، "أخفي الهوى" كلمات ابن الفارض، توزيع عصام الشرايطي، "يا هلا" كلمات علي مساعد توزيع عصام الشرايطي، "أيام الصفاء" كلمات الأمير عبدالله الفيصل توزيع عمر الصباغ، "العطر" كلمات علي مساعد توزيع عمر الصباغ، وجاءت اغنية ياهلا من كلمات الشاعر على المساعد، الحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع عصام الشرايطي، مكس المهندس جاسم محمد، بينما جاءت اغنية لله درك من كلمات الشاعر علي مساعد، الحان الدكتور طلال، توزيع عمرالصباغ، مكس المهندس جاسم محمد، واغنية أيام الصفاء من كلمات الشاعر الامير عبدالله الفيصل، الحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع عمر الصباغ، مكس المهندس الكبير جاسم محمد، واغنية اخفي الهوى من كلمات سلطان العاشقين ابن الفارض، الحان الدكتور طلال، توزيع عصام الشرايطي، مكس المهندس الكبير جاسم محمد.