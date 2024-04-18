نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان موعد طرحه.. التفاصيل الكاملة لـ فيلم السرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن موعد طرح أحدث أعمالها وهو فيلم السرب في جميع دور العرض السينمائية المصرية يوم 1 مايو المقبل، حيث طرحت الشركة عبر حساباتها وصفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى البرومو الرسمي للفيلم كاشفين عن موعد عرضه.

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

قصة فيلم السرب

يضم فيلم السرب مشاهد حقيقية، تجسد بطولات القوات المصرية، وتم التصوير في دول عربية، وأجنبية.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسؤ توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

ويجسد أحمد السقا في الفيلم شخصية عميل المخابرات المصرية "علي المصري"، في حين يقدم شريف منير، شخصية قائد القوات الجوية، ويظهر النجم آسر ياسين، شخصية طيار بالقوات الجوية يدعى هشام جلال، ويؤدي الفنان دياب شخصية "العقرب".

وتولى تأليف الموسيقى التصويرية في "السرب"، المؤلف الموسيقي عمرو إسماعيل.

أحمد نادر جلال يشكر المتحدة

وكان المخرج أحمد نادر جلال، قد قدم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج تامر مرسي، لتوفير كل ما يلزم لإخراج فيلم "السرب" على أكمل وجه وفي أفضل صورة عالمية.

أضاف أحمد نادر جلال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن فيلم "السرب" نال استحسان الناس بشكل كبير

وتابع المخرج أحمد نادر جلال: "كل الجهات حرصت على إخراج الفيلم في أفضل صورة، ونشكر كل القائمين على فيلم السرب".