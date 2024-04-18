نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحشاشين" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بعد عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.