مصطفى كامل يلتقي بجمهور لبنان بهذا الموعد



القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع النجم مصطفي كامل مستوى الحماس لدى الجمهور من خلال الكشف عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى لبنان، حيث



شارك جمهوره بصورة له من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالبوستر تعليقاً قال فيه :"AreYouReadySaterday20April".

تعليقات الجمهور على منشور مصطفى كامل

وفوراً من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ناطرينك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال مصطفى كامل



والجدير بالذكر آخر أعمال مصطفى كامل أغنية ابن المحظوظة، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وتأتي كلمات الأغنية على النحو التالي /وأنا اللي فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا

بتدق زي الرصاص على بت زي القمر

وأطعم من الموزة

آه يا محظوظ يا إبن المحظوظة

يا قلبي ورجعت صغير السن

يا قلبي عمال تـشـتاق وتحن

يا قلبي ورجعت صغير السن

يا قلبي عــمال تشـتاق وتحن

أم العيون قمرات شوياك على الجـمرات

خلت عجوز كركوبة رجع شقي وعطاط

أم الخـدود ناعـميـن جات قلبت الموازين

واحنـا اللي قايلين توبة حالفين ثلاث طلاقات

دلـع الستات جـرك غرك قـلبـك تمـسـاح



ونـزلت برجلك بحر الهوى وعامل سـباح

زي ما حوا غوت آدم واكل التفاح

وأنا اللي فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا

بتدق زي الرصاص على بت زي القمر

وأطعم من الموزة

آه يا محظوظ يا إبن المحظوظة

قـولنا الغرام كله مـشاكل ودماغـنا منه حـتـتاكــل

بطلنا لعـب على الشناكل والحبة دول

ياما اترما لنا الصنارة لا صاديـتنا بـيـضة ولا سمارة

والبنت ده بـكل شطارة جابت فينا جول

أم العيون قمرات شـوياك على الجــمـرات

خلت عجوز كركوبة رجع شقي وعطـاط

أم الخـدود ناعـميـن جـات قلبت الموازيــن

واحنـا اللي قايلين توبه حالفين ثلاث طلاقات

دلـع الستـات جـرك غـرك قـلبـك تمـسـاح

ونـزلت برجلك بحر الهوى وعامل سـباح

زي ما حوا غوت آدم واكل التفاح

وأنا اللي فاكرك خلاص، خلاص

ماعدش لك عوزا

بتدق زي الرصاص على بت زي القمر

وأطعم من الموزة

آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة.