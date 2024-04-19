نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذة الطريقه.. رامي صبري يشكر جمهوره في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان رامي صبري مجموعه من الصور من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خلال حفله بالكويت.

و علق قائلا.. من حفل ليالي العيد بالكويت اليوم شكرا لجمهوري الكبير في الكويت على حضوركم وترحيبكم وحبكم اللي بحس بيه كل مرة بشوفكم فيها.

وبشكر صديقي أحمد الخالدي الشركة المنتجة على التنظيم والاهتمام. أشوفكم على خير.

و كان قد أحي النجم رامي صبري حفلًا غنائيًا في الكويت، مساء امس الخميس، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

وكان النجم رامي صبري أحيا حفلًا غنائيًا احتفالًا بعيد الحب الماضي بحضور جماهيري كامل العدد وذلك بعد إطلاق ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بداية العام الجاري