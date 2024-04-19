نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي تعلن عن مواعيد عرض مسرحية رابونزل بالمصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة حورية فرغلي عن مواعيد عرضه مسرحيتها "رابونزل بالمصري"، وعلقت قائلة: جمهوري علي مسرح الهوسابير يوم 19 & 20 حصريا ولأول مره علي المسرح الهوسابير .

في مسرحية Rapunzel بالمصري تفاصيل مسرحية رابونزل بالعربي وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل"، من فيلم Tangled، في المسرحية.

وكشفت حورية فرغلي عن البوستر الرسمي لـ "رابونزل بالمصري" عن شخصية لبنى ونس في زي "جوثيل" الشهير التي تجسد دور والدتها، بالإضافة إلى أحمد جمال في دور فلين رايدر.

شخصية رابونزل الحقيقية

وقد ظهرت شخصية رابونزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي

كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.