نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتوحشنا يا خال.. أحمد السقا يودع صلاح السعدني بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خبر محزن يخيم على عالم الفن المصري، توفي الممثل القدير صلاح السعدني، وقد أعلنت عائلة الفقيد خبر وفاته، ما أثار حزنًا كبيرًا في صفوف الجمهور والوسط الفني.

وتعاطف العديد من النجوم والفنانين مع عائلة الفقيد، حيث عبّروا عن حزنهم العميق لفقدان صلاح السعدني وتوالت التعليقات والتحية لمسيرته الفنية المميزة وإسهاماته الكبيرة في السينما المصرية.



و حرص الفنان أحمد السقا على نعي النجم الكبير صلاح السعدني، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، حيث شارك جمهوره بصورة صلاح السعدني من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون البقاء والدوام لله وحده.

توفى إلى رحمة الله الفنان القدير والأب الغالى الأستاذ/ صلاح السعدنى والد اخويا وصديقى احمد السعدنى".

وأضاف:"ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء، هتوحشنا يا خال".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد السقا



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

مكان جنازة صلاح السعدني

ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة على النجم الكبير صلاح السعدنى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات

آخر أعمال أحمد السقا

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم أحمد السقا مسلسل العتاولة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.