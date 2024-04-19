نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوينتن ترانتينو يتخلى عن مشروع فيلمه العاشر The Movie Critic في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن المخرج الكبير كوينتن ترانتينو تخليه عن المشروع السينمائي الجديد The Movie Critic، الذي كان من المفترض ان يكون فيلمه العاشر والأخير، ووفق ديلي ميل، الفيلم كان قد اختار ترانتينو لبطولته النجم براد بيت، قبل أن يتخلى عن الاهتمام بالعمل على انتاجه بشكل نهائي.

و ذلك بعد ان بدأ المخرج كوينتن ترانتينو التحضير لآخر مشروع سينمائي في مسيرته الفنية، والذي سيعتزل ترانتينو من بعده العمل بالإخراج دون رجعة، ووفق صحيفة ديلي ميل، كان من المعروف أن ترانتينو، يخطط لإخراجه لما لا يزيد عن 10 أفلام فقط في مسيتره المهنية، من بعدها يعتزل السينما.

تفاصيل عن العمل

والفيلم العاشر والاخير من ترانتينو، ستدور أحداثه في فترة السبعينيات في مدينة لوس أنجلوس، وسيحمل عنوان الناقد السينمائي "ذا موفي كريتيك"، الفيلم ستكون الشخصية الرئيسية به شخصية نسائية، ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن الفيلم وأبطاله لاحقا.

جديد أخبار السينما

وضمن أحدث أخبار المشاريع السينمائية في هوليوود، أن أعلنت شركة ديزني عن إلغاء العمل على فيلمين من المشاريع السينمائية المشتقة من عالم أفلام STAR WARS، فيما يبدو استجابة لانتقادات تعرضت لها ديزني من قبل من أحد النجوم السابقين لهذا العالم السينمائي، هو ليام نيسون.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن فيلمين من بين مجموعة مشاريع سينمائية جديدة تشتق من STAR WARS، تقرر رسميا التراجع عن العمل على تطويرهما للسينما.