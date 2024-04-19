نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنان عظيم ومحترم..تامر حسني ينعي وفاة الفنان صلاح السعدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وفاته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقد قام نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بالإعلان عن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، حيث نشر أشرف زكي صورة لصلاح السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها وكتب: «البقاء لله الفنان صلاح السعدني ربنا يرحمه».

تامر حسني ينعي الفنان صلاح السعدني

وقد حرص نجم الجيل تامر حسني على نعي وفاة الفنان صلاح السعدني وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلًا: "البقاء لله فنان عظيم ومحترم نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

منشور تامر حسني

مكان صلاة جنازة الفنان صلاح السعدني

ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة على النجم الكبير صلاح السعدنى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات.

اخر أعمال الفنان صلاح السعدني

والجدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، والذي دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم داليا البحيري، لقاء سويدان، منة عرفة، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، مي الغيطي، مهرة، عادل شعيب، محمد المهندس، هالة هاشم، محمد محمود.

نبذة عن صلاح السعدني

صلاح السعدني (23 أكتوبر 1943 -)، هو ممثل مصري حاصل على شهادة بكالوريوس زراعة وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.

دخل السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

ومن أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.