منه فضالي تواسي أحمد السعدني في وفاة والده

القاهرة - محمد ابراهيم - توفى منذ قليل الفنان القدير صلاح السعدني عن عمر يناهز 80 عامًا، وكتبت الفنانة منة فضالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 'إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى الفنان الكبير صلاح السعدني للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان'.



وتابعت: 'كان ليا الشرف اني اشتغلت معاك يا عم صلاح حتوحشنا كلنا يا اطيب قلب، وصلاة الجنازة اليوم الجمعة الموافق 19 من إبريل عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر'.

تعليقات الجمهور على منشور منه فضالي



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

مكان جنازة صلاح السعدني

ومن المقرر أن يتم صلاة الجنازة على النجم الكبير صلاح السعدنى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ويتم دفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات

