أغنية "تعالى هنا" للشاعر أحمد حسن راؤول تحقق نجاحًا كبيرًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة عاليا اوى في خطف قلوب الجماهير من خلال أحدث أعمالها الغنائية الجديدة،والتي تحمل اسم "تعالى هنا".



وتم طرح الأغنية "تعالى هنا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من ألحان المطرب أحمد جمال ومن كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.



وتميزت الأغنية بكلماتها المؤثرة والعاطفية التي تعكس مشاعر الحب والاشتياق، وتنساب بأناقة مع لحنها الرائع وتوزيعها المتقن.

منذ إصدارها، تلقت أغنية "تعالى هنا" استقبالًا حارًا من الجمهور، حيث تم تداولها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية. حصدت على الكثير من المشاهدات موقع الفيديو الشهير، وتلقت تعليقات إيجابية من المستمعين الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالكلمات العميقة والأداء المتقن.



أغنية "تعالى هنا" تعد التجربة الثانية لعليا بعد أغنية "بطل حياتك"، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو مع المخرج محمد القاضي، وحققت وقتها نجاحا كبيرا وتصدرت ترند الموسيقي فى مصر بأكثر من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها.



آخر أعمال أحمد حسن راؤول

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر أحمد حسن راؤول أغنية "كبيرنا " للفنان حكيم، والأغنية من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع طارق عبد الجابر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /انت شبهنا ومن طبيعتنا، عايش بينا واحد من بيتنا، انت كبيرنا رمز هيبتنا، كمل واحنا وراك ماشيين، فاهم إيه بيدور حوالينا، مين اللي معانا ومين اللي علينا، ومطمن ناسنا وأهالينا، واحنا معاك في أمان عايشين