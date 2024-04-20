نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة أحمد تكشف عن علاقتها بـ عبد الوارث عسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة القديرة سميرة أحمد في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج الخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب،والذي يتم عرضه على قناة الحياة.



وتحدثت الفنانة القديرة سميرة أحمد عن كواليس أعمالها الفنية وعلاقتها بـ سعاد حسني، وغيرها من الأمور.

وقالت:" قدمت أدوارا كبيرة في بداياتي الفنية من ضمنها "أغلى من عينيا".

وأضافت: كان الدور يحتاج لأداء أقوى خاصة أن البطلة لا ترى، وقد أفادني الفنان عبد الوارث عسر في الدور".

وتابعت: "كان يعلمني كيفية أداء الشخصية وكيفية نطق الحروف ولكي يعلمني ذلك قمت بالتمثيل معه قيس وليلي حيث كان هو قيس وأنا ليلى، ومن هنا تعلمت فن الإلقاء، وارتبطت بأدوار الضريرة وأحبت هذه الأدوار، ولم أزعل من لقب فنانة العاهات".

وأشارت:" في فيلم الخرساء من إنتاج عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، درست الصم والبكم في إحدى مدارس الصم والبكم في المطرية وقمت بدراسة الشخصية".

وواصلت:" في نفس التوقيت قمت بإمضاء فيلم آخر مع المنتج عبد العزيز فهمي وهو السفيرة عزيزة التي قامت بتمثيله بعد ذلك الفنانة الكبيرة سعاد حسني بناء على ترشيحي، ولكن عبد العزيز فهمي قال لحسن الإمام أننا سنحتاج إلى سميرة أحمد ساعتين فقط ولكن الإمام تمسك بضرورة أن أتفرغ له لذلك اعتذرت لعبد العزيز فهمي عن فيلم السفيرة عزيزة وتفرغت لفيلم الخرساء رغم حبي الشديد لدوري في السفيرة عزيزة، وطلبت من عبد العزيز فهمي أن تقوم بدور السفيرة عزيزة الفنانة سعاد حسني وكنت سببا في ترشيحها للفيلم وهو ما تم بالفعل".

آخر أعمال سميرة أحمد



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة سميرة أحمد مسلسل ماما في القسم، والذي كانت تدور أحداثه حول أب يحاول إعادة العلاقات بين أبنائه ووالدتهم ومعالجة بعض مشكلات المجتمع في إطار كوميدي، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رباب حسين، وبطولة سميرة أحمد، محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، ياسر جلال، أحمد فهمي، أحمد وفيق.

