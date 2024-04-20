تعرف على أبرز تصريحات سميرة أحمد ببرنامج "الخط العريض" لـ إيمان أبو طالب

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة القديرة سميرة أحمد في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج الخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب،والذي يتم عرضه على قناة الحياة.



وتحدثت الفنانة القديرة سميرة أحمد عن كواليس أعمالها الفنية وعلاقتها بـ سعاد حسني، وغيرها من الأمور.



وقالت:" كنت أخشى وأخاف من أن يقوم أنور وجدي بتسريحي من العمل، وأنا صغيرة للغاية، وكنت ارتدى كعب عالي، وأضع مكياج حتى أظهر أكبر من عمري".

وأضافت:" في مرة رآني أنور وجدي وطلب مني الحضور إليه فذهب وطلب مني أن أقول هذه الكلمة للفنانة الكبيرة ليلى مراد في مشهد تمثيلي وهي تشربي شامبانيا يا ليلى هانم، وذهبت للقبض ونصحني زملائي بطلب جنيه ونصف بدلا من جنيه واحد، الذي كنت أتقاضاه كأجر لأنني وقفت أمام الفنانة الكبيرة ليلى مراد وقلت لها هذا الكلمة، وبالفعل طلبت من أنور وجدي هذا الطلب ولكنه رفض وطلب مني المغادرة وقال لي هتبقى بطلة في يوم من الأيام وهو ما تحقق بالفعل في فيلم الأستاذ شرف".

وتابعت:" أنا من محافظة أسيوط ولدي 7 أشقاء ووالدي كان موظفا في محكمة الاستئناف، موضحة: كنت أقوم بالتمثيل مع أختي خيرية على مدخل سلم بيتنا إلى أن مرض والدي وقام بإجراء عملية في عينيه، وكان رساما في نفس الوقت، وأقترحت على خيرية القيام بالعمل لمساعدة أسرتي، وذهبنا إلى الريجسير وكنا نعمل باليومية، وكنت سعيدة جدا بذلك حيث بدأ حلمي يتحقق، لكن أختي الكبيرة، كانت تعمل بالخياطة وتدعى نوال".

وأشارت:" قدمت أدوارا كبيرة في بداياتي الفنية من ضمنها "أغلى من عينيا، وكان الدور يحتاج لأداء أقوى خاصة أن البطلة لا ترى، وقد أفادني الفنان عبد الوارث عسر في الدور".

وواصلت: "كان يعلمني كيفية أداء الشخصية وكيفية نطق الحروف ولكي يعلمني ذلك قمت بالتمثيل معه قيس وليلي حيث كان هو قيس وأنا ليلى، ومن هنا تعلمت فن الإلقاء، وارتبطت بأدوار الضريرة وأحبت هذه الأدوار، ولم تزعل من لقب فنانة العاهات".

واستكملت:" في فيلم الخرساء من إنتاج عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، درست الصم والبكم في إحدى مدارس الصم والبكم في المطرية وقمت بدراسة الشخصية".

واختتمت:" في نفس التوقيت قمت بإمضاء فيلم آخر مع المنتج عبد العزيز فهمي وهو السفيرة عزيزة التي قامت بتمثيله بعد ذلك الفنانة الكبيرة سعاد حسني بناء على ترشيحي، ولكن عبد العزيز فهمي قال لحسن الإمام أننا سنحتاج إلى سميرة أحمد ساعتين فقط ولكن الإمام تمسك بضرورة أن أتفرغ له لذلك اعتذرت لعبد العزيز فهمي عن فيلم السفيرة عزيزة وتفرغت لفيلم الخرساء رغم حبي الشديد لدوري في السفيرة عزيزة، وطلبت من عبد العزيز فهمي أن تقوم بدور السفيرة عزيزة الفنانة سعاد حسني وكنت سببا في ترشيحها للفيلم وهو ما تم بالفعل".

آخر أعمال سميرة أحمد



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة سميرة أحمد مسلسل ماما في القسم، والذي كانت تدور أحداثه حول أب يحاول إعادة العلاقات بين أبنائه ووالدتهم ومعالجة بعض مشكلات المجتمع في إطار كوميدي، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رباب حسين، وبطولة سميرة أحمد، محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، ياسر جلال، أحمد فهمي، أحمد وفيق.

