نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل إمام مطلوب على "إكس " لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الزعيم عادل إمام تريند موقع التغريدات “ إكس ” حاليًا “ تويتر ” سابقًا و ذلك بعد رحيل صديقه المقرب والضلع الثالث الفنان القدير صلاح السعدني صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز ٨١ عامًا .

و تصدر إسم المثلث أو الثلاثي مواقع التواصل الاجتماعي و هم الفنان القدير الراحل سعيد صالح والفنان القدير الراحل صلاح السعدني والفنان القدير عادل إمام .

صلاح السعدني وعادل امام وسعيد صالح

بداية صداقة صلاح السعدني وعادل إمام

و في السياق ذاته كانت بداية الفنان صلاح السعدني والفنان عادل إمام في كلية الزراعة وبدأ سويًا في مجال التمثيل من مسرح الجامعة.

موعد عزاء صلاح السعدني

في السياق ذاته سيقام عزاء الفنان القدير الراحل صلاح السعدني يوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أبرز الحاضرين في جنازة صلاح السعدني

حرص عدد من الفنانين والفنانات الآخري على تأدية واجب العزاء الفنان أحمد السقا والفنانة غادة عادل والفنان القدير محمود البزاوي والفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز و الفنانة غادة عادل ووالفنان مدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين والفنانات