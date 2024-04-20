فن ومشاهير

آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 08:29 صباحاً - بإطلالة مميزة وصوت ساحر ، إنهت الفنانة آمال ماهر حفلها الغنائي الضخم ، والذي أقيم فى مسرح الماركي بالتجمع الخامس خلال الساعات الماضية ، وقد شهد حضورا جماهيريا ضخما، و تفاعل الحاضرين .

وحاولت الفنانة آمال ماهر إنهاء الحفل بعد وصلة غنائية أمتدت لما يزيد عن ساعتين ، الا ان الجمهور رفض وطلب منها أستكمالها باغاني أخري ، لترد عليه بان الاغاني التى اجرت عليها الفرقة الموسيقية بروفات إنتهت .

وعقب إنتهاء الحفل الغير مذاع على الهواء ، تصدرت الفنانة آمال ماهر مؤشر لبحث عبر موقع أكس .

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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