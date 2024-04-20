نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. صالون "نفرتيتي" يحتفي بأعياد الأقباط بقصر الأمير طاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفي صالون "نفرتيتي" الثقافي اليوم السبت الموافق ٢٠ إبريل بأعياد الأخوة الأقباط وطقوسهم في احتفالية جديدة بقصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

أعياد الأقباط بين الدين والموروث الشعبي



يحمل الصالون عنوان "أعياد الأقباط بين الدين والموروث الشعبي"، ويحتفي بكل ما تعلق في أذهان المصريين من مظاهر احتفالية وطقوس وتقاليد وموروثات اقترنت بالأعياد القبطية واعتبروها جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية وتراثها الانساني.



يستضيف الصالون الدكتور عزت صليب أستاذ الاثار والتراث الشعبي المصري، والكاتب الصحفي الدكتور لؤي سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية والأثري ملاك نصحي المشرف علي مركز معلومات بالمتحف القبطي.

صالون نفرتيتي الثقافي

يعقد صالون "نفرتيتي" الثقافي لقاءاته شهريًا في قصر الأمير طاز لمناقشة إحدى القضايا الثقافية الفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة وتمس الحضارة المصرية وتراثها الإنساني، وتعده ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن: مشيرة موسى وكاميليا عتريس ونيفين العارف وأماني عبد الحميد وفتحية الدخاخني والإذاعية وفاء عبد الحميد.

