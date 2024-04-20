نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد فني عن صلاح السعدني: ظنوه «أخرس» في أول أعماله لإتقانه الكبير للدور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سعدالدين، الناقد الفني، إنَّ أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني تركت بصمة وأثر لدى المشاهد المصري وله العديد من الأعمال السينمائية المميزة، لافتًا إلى أنَّ أعماله قارب عددها إلى 200 عمل فني تتصف بالتميز خلال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عامًا.

بداية صلاح السعدني

وأضاف «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ بدايات الفنان صلاح السعدني كانت في عام 1964 عندما شارك بمسلسل «الضحية»، واصفًا هذا الدور بـ «الأصعب» في حياة عمدة الدراما المصرية، لأنه طوال المسلسل وعلى مدار 30 حلقة جسد حياة إنسان أخرس.

نجومية صلاح السعدني

وتابع: «عرفه الجمهور من خلال هذا الدور وكان انطلاقته، لدرجة ظن بعض المشاهدين أنه بالفعل أخرس ما يوضح مدى اتقانه الدور وبراعته وموهبته، وعلى مدار حياته حرص على تقديم أعمال ودراما مميزة وفن وشخصيات تركت بصمة وعلامة لدى جمهوره ومحبيه».