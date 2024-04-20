إياد نصار: مش بحب مسلسلات «البان آراب».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان إياد نصار، عن موقفه من مسلسلات «البان آراب»، مضيفًا أنه لا يهوى هذه النوعية من المسلسلات.

أبرز تصريحات إياد نصار في سبوت لايت



وأضاف الفنان إياد نصار، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، عبر برنامج سبوت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يقدم أي شئ، قائلًا: "بيكون المهم في هو تجميع عدد كبير من الفنانين من الدول العربية، ومش مهم المضمون بتاع المسلسل، ومش بيكون في طرح".

تهنئة إياد نصار بمناسبة نجاح صلة رحم



وأشار الفنان إياد نصار، إلى أنه تلقى التهنئة من العديد من أصدقائه بالوسط الفني على نجاح مسلسل صلة رحم الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، موضحًا أن التهنئة أسعدته كثيرًا على نجاح مسلسله الرمضاني.



آخر أعمال إياد نصار

يذكر أن الفنان إياد نصار شارك في مسلسل “صلة رحم” وشاركه العمل كل من: النجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.