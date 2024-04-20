نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجمة العالمية دوا ليبا تصدر أغنية جديدة من ألبومها القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت نجمة البوب العالمية، الحائزة على 3 جوائز جرامي و7 بريت، دوا ليبا، فيديو كليب أغنيتها الجديدة ILLUSION من ألبومها المقبل Radical Optimism، المقرر إصداره في ٣ مايو المقبل، مع الإشارة إلى الإنفرادات التي تقدمها دوا، من خلال أغنيات بوب راقصة والتي تحمل الكثير من المعاني بكلماتها ويتم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل.

من إخراج Tanu Muino، يظهر الفيديو الموسيقي لـ "ILLUSION" دوا جنبًا إلى جنب مع الراقصين والغواصين والسباحين بشكل متزامن في Piscina Municipal de Montjuïc في برشلونة، إسبانيا، كما نرى دوا ليبا وهي تتسلق برجًا مستوحى من القلعة، في إشارة إلى التقليد الكاتالوني المعروف، أما المسبح الذي تم تصوير الكليب فيه هو نفس موقع تصوير أغنية "Slow" لكايلي مينوغ، أحد نجوم البوب المفضلين لدى دوا.

تصريحات دوا ليبا

تقول دوا ليبا في تصريحات صحفية لها: كانت أغنية ILLUSION هي الأغنية الأولى التي عملنا عليها أنا وكارولين وداني وتوبياس وكيفن معًا، وقد حطمت الرقم القياسي بالفعل، ويتعلق الأمر بمعرفة ما تورط نفسك فيه، من الممتع أن توهم شخص إنك مندمج معه في لعبته لكنك تعلم جيدًا انك لن تقع في فخ الأوهام.

الألبوم مستوحى من رحلة دوا ليبا لإكتشاف نفسها، ويعكس حالة الفرح والسعادة بعد وضوح مواقف كانت تعتبر غير قابلة للمواجهة في السابق، كما ان حالات الفراق الصعبة والبدايات الضعيفة التي كانت تدمر نفسيتك في الماضي، تصبح محطات مهمة عندما تختار التفاؤل والتقدم في عالم مليء بالفوضى.

تفاصيل الألبوم

كما يجسد أسلوب الألبوم، المليء بالطاقة التي تنبض بها مدينة لندن، مسقط رأس دوا، الصدق والثقة والحرية والفظاظة التي تميزت بها موسيقى البوب البريطانية في التسعينيات، وتنقل موسيقى الألبوم الجديد المستمعين إلى عالم بوب حالم غني ومتكامل من حيث الموسيقى والكلمات والمعاني والأداء المميز.

شاركت دوا ليبا في كتابة هذه الأغنية بالتعاون مع Caroline Ailin، Danny L. Harle، Tobias Jesso Jr. Kevin Parker،، وشارك في إنتاجه هارلي وباركر،الأغنية الرائعة والمثيرة تأتي بعد إصدار "Training Season" و"Houdini" من ألبوم دوا القادم Radical Optimism.

هذا وأعلنت دوا ليبا مؤخرًا عن الجولة الأولى من مواعيد الجولات بعد إصدار ألبوم Radical Optimism مع عروض في برلين وبولا ونيم في شهر يونيو، والتي بيعت جميع تذاكرها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم دوا عرضًا في قاعة ألبرت الملكية الشهيرة في لندن يوم ١٧ أكتوبر.



