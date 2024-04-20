نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانت ليلة من ألف ليلة وليلة.. آمال ماهر تعلق على نجاح حفلها أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة آمال ماهر في إحياء أولى حفلاتها التي أقيمت في إحدى مولات التجمع الخامس بعد غياب لمدة طويلة عن الجمهور والحفلات، وقدمت آمال ماهر باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها الجمهور.

وأعربت آمال ماهر، عن سعادتها الكبيرة بنجاح الحفل، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث نشرت عدة صور لها معلقة: "كانت ليلة من ألف ليلة وليلة، شكرًا من قلبي المايسترو تامر فيظي، والأوركسترا، وأجمل وأعظم جمهور، وكل صُنّاع السعادة في حفلة إمبارح".



آخر أعمال الفنانة آمال ماهر



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة آمال ماهر أغنية “ أنا كويسة ” والتي حققت نجاحًا ساحقًا فور طرحها.

كلمات أغنية "أنا كويسة"



متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

نزلة دمعة مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

وقعة جامدة فيا هدت

علقة سخنة بس عدت

سقفولي أنا واللي زيي

اللي وقفت واللي سدت

هما يوم واتنين وفسحة

بعد منها هنام وهصحى

هصحى واحدة تانية مش عبيطة

واحدة فاهمة الدنيا ناصحة

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

متخافوش لسه عقلي ما رحش مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني