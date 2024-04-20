نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز لقطات مهرجان تامر حسني للمدارس لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر حسني على ابتكار فكرة جديدة لخريجين المدارس وهى تجميعهم كل عام بما في ذلك 50 مدرسة لعمل مهرجان كبير نظرًا لارتفاع سعر تكلفة حفلاته، وبالفعل قدم حسني هذه الفكرة لأول مرة بمصر وحمل المهرجان عنوان “مهرجان تامر حسني للمدارس، وفي السطور التالية يرصد” دوت الخليج الفني" أبرز تلك اللقطات.



لأول مرة..صعود تامر حسني بالعربية على المسرح



يحرص تامر حسني دائمًا على التجديد والتنوع في دخول حفلاته، لكن هذه المرة فاجأ جمهوره بالصعود على المسرح بالعربية برفقة أولاده الثلاثة ثم بدأ بإحياء الحفل بأغنية "قدها وقدود" لتتوالى بعد ذلك باقة من أروع أغانيه.

طفلة بعمر 9 سنوات تصدم تامر حسني



وأثناء الحفل طلب تامر حسني من الأمن جلب فتاة كانت تغني معه بحماس، لتصعد على المسرح وتخبره بأنها ذات الـ 9 سنوات كما أنها تغني أغنية ناسيني ليه بتأثر وتقوم بتقليد تامر حسني في حركاته أثناء الغناء.



مساعدة المدارس لرد الجميل



تكلم تامر حسني من خلال منشور له على الفيس بوك، مشيرًا أنه أراد عمل تلك الفكرة نظرًا لأرتفاع تكلفة حفلاته وأن هناك مدارس وطلاب لا يستطيعون حضور حفلاته لهذا السبب، فقرر أن يجمع 50 مدرسة في مهرجان للاحتفال معهم كما أنه أشار أن هذا واجبه لذلك نظرًا لحبهم له وتعليقاتهم الذي تصل له دومًا، كما أنه أهدى هذا المهرجان لكل تلاميذ وأساتذة ومدارس مصر العظيمة.

فنانيين بأبناءهم في مهرجان تامر حسني للمدراس



تواجد عدد كبير من الفنانين بصحبه أولادهم منهم ماجد المصري وابنه آدم الذي أشاد تامر حسني بموهبته الغنائية وأنه سيصبح نجمًا في المستقبل، ورانيا منصور وابنتها توانا نجمة المستقبل.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.

كلمات أغنية 30 حياة



إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي