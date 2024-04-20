نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كانوا بيضربوني".. تشاغلار أرطغرل يشتري مدرسته الإبتدائية ويهدمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صدم الممثل التركي تشاغلار أرطغرل، جمهوره عندما قرر شراء مدرسته الإبتدائية وقام بهدمها، مما أثار تفاعل رواد السوشيال ميديا، والبحث عن السبب وراء هدم المبنى.

وحرص تشاغلار أرطغرل، على نشر صورة له بجانب المدرسة بعد هدمها، عبر حسابه الخاص عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكشف سبب شراء المدرسة وهدمها.

سبب هدم تشاغلار أرطغرل مدرسته الإبتدائية

وتذكر تشاغلار أرطغرل معاناته في المرحلة الابتدائية، إذ كان يقوم المٌعلم بضربه، لذا قرر شراء المدرسة وهدم هذا المبنى، ولن يعيده بناءه مرة أخرى.

وعلق تشاغلار أرطغرل على صورته، قائلًا: "كان معلموا المدرسة الابتدائية يضربونني دائما، لذلك اشتريت المدرسة بأكملها وهدمتها، ولن ابني أى شئ مكانها، لتظل مثل صدماتي التي تحولت إلى ركام".

الجمهور يهاجم تشاغلار أرطغرل

وتفاعل عدد كبير من جمهور تشاغلار أرطغرل على منشوره، وعلق بعض من متابعيه تعليقات إيجابية على ردة فعله، وحكوا عن مشاكلهم وذكرياتهم وقت الدراسة الابتدائية.

فيما اعترض بعض المدرسين على ما فعله تشاغلار أرطغرل، كونه ممثل مشهور وعليه أن يظهر احترام أكبر للتعليم، فيما كان لآخرين رأي آخر، وأنه قد يكون يمزح مع جمهوره وقف أمام أي مكان والتقط هذه الصورة.