انت الأن تتابع خبر علي السبعاوي يمزج الغناء الخليجي بالمصري باللبناني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرح المطرب العراقي علي السبعاوي أحدث ألبومه الغنائي في الأسواق بعنوان "بنت أصول" متضمنا موالا و13 أغنية جديدة ضمت ألوانا غنائية متعددة قال إنه اختارها من بين 20 أغنية قام بتسجيلها وتنفيذها خلال الفترة الماضية من إنتاجه الخاص بينما أسند عملية التوزيع لشركة "بلاتينيوم ريكورد" التابعة لمجموعة "إم بي سي".



تنتمي أولى أغنيات الألبوم إلى اللون الخليجي بعنوان "بالراحة عليه" من كلمات عبد الله العماني وألحان فهد الناصر وتوزيع زيد نديم وتقول مقدمتها "يا حبيبي فجأة صرت قادر - على قلبي انت تأمر - بس منك آه يا ساتر آه - فيني منك فيك مني شي لأني - شفت إحساسك جذبني - جيتك بصوتي أغني - وقلت يالله".



تعاون علي السبعاوي مع الملحن الكويتي فهد الناصر أيضا في أغنية "يا وقت" التي كتبها الإماراتي علي الخوار ووزعها موسيقيا حسام كامل وأغنية "قالت ديانا" التي ضمها إلى الألبوم بعد أن أطلقها بشكل منفرد مصورة مع المخرج اللبناني فادي حداد.



يضم الألبوم أغنيات أخرى من اللون الخليجي حملت إحداها عنوان "كيد النسا" كتبها مشرف العتابي ولحنها عمر باسل ووزعها زيد نديم وتقول كلماتها يا كيف قلبك نسى والله وعليه قسا - تسمح لي انت بسؤال ما تخاف كيد النسا - بعلمك كيف السهر - ومعنى المواجع والقهر - لأجعـل أيامك أسى - صبحهـا مثل المسا". تنتمي أغنية "ودي حكي" للإيقاعات الخليجية الممزوجة بالعراقية وكتبها العراقي ضياء الميالي ولحنها ووزعها حسام كامل الذي حاز نصيب الأسد في توزيع أغنيات الألبوم الذي ضم أيضا الأغنية الخليجية "يا حظ قلبي" التي كتبها عبد الرزاق العيسى ولحنها الكويتي حمد راشد الخضر وتقول كلماتها وشلون أخبي وأخبي - حبي وشوقي يا قلبي - ما يهمني قالوا حبيتـك -إي أحبك وربي - ودي أنا كل العالم - يسمع بحبك وحبي".



ومن اللون الغنائي المصري قدم علي السبعاوي "اسمع كلامهم" من كلمات الشاعر الغنائي المصري مصطفى مرسي ومن تلحين أشرف سالم وتوزيع رفيق عاكف، وتقول كلماتها خليك اسمع كلامهم خليهم ينفعـوك - بكرة تعرف لوحدك دول كانوا بيخدعوك - وكفاية ظلمت قلبي بالحيرة والشكوك - مش حادعي عليك أنا هادعيلك - وأقول كمان كتر خيرك - دي جتلي في وقتها - عشان الناس بتبيع - حلفت خلاص حابقى لغيرك".



ومن كلمات المصري وائل توفيق وألحان أحمد محيي جاءت الأغنية المصرية الثانية في الألبوم "إيه رأيك" والتي قام بتوزيعها حسام كامل وتم تسجيلها في استديو "صوت الحب" في القاهرة وتقول كلماتها ايه رأيك بالعـند فيـك - مـش راجعة ليك - وإن كان على قلبي خلاص نسيك - مش داري بـيك - كان باقي لحد ما هان عليك - عـشت حياتي مصدقاك - بعشق هـواك - وأنا يوم ورا يوم مستحملاك - ويزيـد أساك - ويــا ريتك كان فارق معاك".



ومن خلال اربع أغنيات وموال يقدم علي السبعاوي في ألبوم الجديد اللون اللبناني الشعبي حيث تعاون مع الشاعر والملحن اللبناني ياسر جلال في ثلاث أغنيات والموال ويقول كلماته "بيناتنا في حب غالي كـثير - وأيام حلوة وليل ومشاوير - وقـلـبـين كانوا بها الدنيي - قـلب إمي وبيي قـلبين ما بيتعوضوا - لوين رايح يا عـمـر بكـير".



ومن اللون اللبناني يقدم علي أغنية "رجع الشتي" أيضا حيث كتب بين صفحات غلاف الألبوم عبارة "إهداء إلى من منحني الحب والحنان،.."

وتقول الكلمات: "رجع الشتي والليل هب رياحه رجع الشتي وينن ياللي راحوا/ وين الإيدين اللي كانو يمسحو دمع عيوني/ وين العينين اللي كانو يدفوني ويغفوني".



كما يقدم أغنية مخصصة للأفراح بعنوان "توب الفرح" قام بتوزيعها روجيه خوري الذي قام بتوزيع الأغنية التي حملت عنوان الألبوم "بنت أصول" أيضا وتقول أغنية "توب الفرح" في مقدمتها: توب الفرح خيطه والله لجل لعينك/ واحلف ما يلمس توبي غير إلا ايدينك/ وحياة غـربة هلي حـرة ولبقى حـرة/ وعيش أنا مع حبك عالحلوة وعالمـرة".



تعاون علي السبعاوي مع الملحن اللبناني وسام الأمير في أغنية "يشهد الله" التي أطلقتها مؤخرا عبر الإذاعات اللبنانية من كلمات حسين علي اسماعيل وتوزيع روجيه خوري أيضا وتقول في مطلعها: يـشـهـد الله اشـتـقـتـلـك يا محبوبي/ يـشهـد دمعي اللي كاتـبـلك مكتوبي/ حالي يدور ع حالي ببعدك جنـيت/ تـبكـي وتحن ع حوالي عـتبات البيـت/ يشهد الله اشتقتلك إشـتـقـتلك يشهد الله".



كما يضم الألبوم الأغنية التي قدمتها ديانا مع المطرب العالمي كارل وولف الذي كتب بنفسه الكلمات الإنجليزية لتسند ديانا الكلمات العربية للشاعر اللبناني ياسر جلال لتأتي الألحان لكارل وولف والتوزيع الموسيقي لداني نفيل وحملت عنوان "أنت معي" وتم تنفيذها في استوديو داني نفيل في دبي.