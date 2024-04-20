هنا يسري تحيي ذكرى ميلاد ووفاة والدها

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أحمد جودة - القاهرة - أحيت الفنانة هنا يسري، نجلة الفنان الراحل إبراهيم يسري، ذكرى وفاة وميلاد والدها، التي توافق اليوم، 20 أبريل؛ من خلال نشرها فيديو يجمع صور لها مع والدها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت هنا يسري فيديو يجمع صور لها برفقة والدها، وعلقت عليه قائلة: "سنين يا هيما.. ٩ سنين معرفش عدوا عليا ازاي.. بس ربنا بيهون وبيطبطب.. بس بتوحشني فيهم كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله وبدعيلك فيهم كل يوم يا حبيبي.. يا حبيب عمري وايامي وسنيني الفاتت واللي جاية.

وأضافت: بس الذذ حاجة اني بقيت نسخة منك في كل حاجة.. بقيت احب القراءة والكتب وبحب الفن بكل اشكاله وكل حاجة كنت بتحبها.. ومتخفش بقفل الانوار والتكيف قبل ما اسيب البيت.

وتابعت: كل سنة وانت احلي واكرم واحن وارجل راجل عرفته في حياتي.. بوسة كبيرة وحضن كبير لحد منتقابل قريب علي خير يا حبيبي انت".



الفنان إبراهيم يسري

الجدير بالذكر آن الفنان إبراهيم يسري ولد عام 1950، والتحق في بداية دراسته الجامعية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ودرس بها لمدة عامين، قبل أن يتركها ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج فيه حاصلًا على درجة البكالوريوس في الفنون المسرحية بعام 1975، ثم انضم إبراهيم يسري، بعد ذلك إلى مسرح الطلائع حيث كانت بدايته الفنية، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون في بداية الثمانينات حيث شارك بالعديد من المسلسلات في تلك الفترة.





آخر أعمال هنا يسري

وكانت آخر أعمال هنا يسري تتر مسلسل "صوت وصورة" الذي يحمل اسم "لسه نفسنا طويل" وقد حقق التتر نجاحًا كبيرًا، والتتؤ من كلمات الشاعر تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، إنتاج شركة أروما.