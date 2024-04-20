نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسما إبراهيم أول إعلامية مصرية تقدم حفل إيمي جالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختارت إدارة حفل إيمي جالا الذي سيقام في دبي يومي 27 و28 الإعلامية أسما إبراهيم لتقديم الحفل على الريد كاربت وتقدم جميع الضيوف والمكرمين خلال الحفل.

وقالت إدارة الحفل في بيان لها إنه تم اختيار الإعلامية المصرية أسما إبراهيم لتنقل البث المباشر للحفل في 28 من شهر إريل الجاري والذي ينقل على الهواء من دبي مول بمدينة دبي.

وأعربت أسما إبراهيم عن سعادتها باختيار اعلاميه مصرية لتقديم هذا الحدث الكبير الذي يحشره عدد كبير من المشاهير بالعالم والوطن العربي.

وكانت أسما إبراهيم قدمت مؤخرًا الموسم السابع من برنامج حبر سري وعرض في شهر رمضان الماضي والذي حقق نجاح وحصد علي افضل برنامج في عده استفتائات.

من هي أسما إبراهيم؟

اسما ابراهيم هي إعلامية ومذيعة مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية قامت بالدراسة في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا، عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من المقابلات التلفزيونية مع أكبر النجوم التي جعلها لها عدد كبير من المتابعين. ونالت شهرة واسعه في السنوات القليلة الماضية بعد تقديمها برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس الفضائية.

وبدأت أسماء إبراهيم مشوارها المهني ببرنامجين صغيرين ولكنها لم تحقق النجاح التي كانت تأمل فيه وقد ذكرت أنها كانت تسعى للتعلم من خلال هذه البرامج الصغيرة. ومن بين تلك البرامج الصغيرة هو برنامج العيد أحلى على قناة صدى البلد منذ يونيو 2021. ومن ثم انتقلت إلى قناة القاهرة والناس في نوفمبر 2021 وقدمت من البرنامج نسخة مميزة في رمضان قدمت فيها عدد من كبار النجوم ومن بينهم محمود الليثي وإسلام إبراهيم وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني، أمير كرارة وكهرپا وحسن الرداد وهالة سرحان وشيرين رضا وعمرو يوسف.

برنامج حبر سري

برنامج حبر سري هو برنامج حواري يذاع علي قناة القاهرة والناس تقدمه المذيعة المصرية أسما ابراهيم. تم في البرنامج استضافت عدد من النجوم المشاهير في مصر والوطن العربي ومنهم: هالة سرحان ودينا الشربيني وائل جسار وعمرو يوسف وأمير كرارة كهرباء وحنان مطاوع وشيرين رضا وغيرهم. وحقق البرنامج نجاحًا كبيرا وعدد كبير من المشاهدات منذ طرحة على الشاشة.