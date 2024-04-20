نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور الغندور بفستان يبرز رشاقتها في العرض الخاص لفيلم "شهر زي العسل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة نور الغندور، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "شهر زي العسل" الذي يعرض عبر منصة Netflix.

إطلالة نور الغندور

أطلت نور الغندور في عرض فيلمها بفستان باللون الأحمر الغامق، طويل وضيق يبرز رشاقتها، جاء سعر الفستان 88 ألف جنيه، أجرت نور تعديلا على فستانها وأغلقت الفتحة الجانبية قليلا، وتركت نور الغندور شعرها ينسدل ناعما على كتفها مع مكياج بألوان تناسب إطلالتها.

تفاصيل فيلم "شهر زي العسل"

فيلم "شهر زي العسل" من تأليف إياد صالح، وإخراج إيلي السمعان، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الكويتيين، بينهم: نور الغندور ومحمود بوشهري وآسيا ومهدي برويز، تدور قصة فيلم "شهر زي العسل" حول أمل صديقة نور، تقدم دورها الفنانة آسيا وزوجها وائل يقدمه الفنان مهدي برويز، اللذان يدبران زواج "نور" الشابة المنطلقة محبة الحياة، من رجل الأعمال الجاد والتقليدي "حمد"، دون أن يعرفا أن لكل منهما دافعه الخاص لخوض هذه التجربة، لتبدأ الحقائق بالتكشف خلال شهر العسل.

أحدث أعمال نور الغندور

ومن ناحية اخري، شاركت نور الغندور في رمضان 2024 بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، بطولة هدى حسين وماجد المصري وأيتن عامر وفاطمة الصفي، سحر حسين، نور الغندور، من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، وتدور أحداث المسلسل حول الشخصية الرئيسية "عمر"، وهو رجل الأعمال الطموح والناجح الذي يجد نفسه محاصرًا بين مشاعره تجاه زوجتيه، سلمى وليلى، ويكشف عن تعقيدات الحياة الزوجية والعواقب الناجمة عن القرارات الصعبة والأسرار الخفية.

نبذة عن نور الغندور

وتعد نور الغندور ممثلة مصرية عاشت في الكويت درست في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، بدأت حياتها المهنية كمذيعة في برنامج "مطبخ إلهام" عام 2011 مع الفنانة إلهام الفضالة، ثم في 2012 قدمت برنامج "صوت السهاري" ودخلت عالم التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسل "سكن الطالبات" عام 2013 وحقق دورها "شهد" نجاحا كبيرا، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت فيها "مع حصة قلم" و"اليوم الاسود" و"دفعة القاهرة" و"دفعة بيروت" وشكلت مع الفنان السعودي مهند الحمدي ثنائيا ناجحا وقدما معا مسلسل "جمان".

