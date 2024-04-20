نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الاستعدادت النهائية قبل بدء حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرآة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎تنطلق بعد قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة، والذي يقام بداخل احدى الفنادق بمنطقة كورنيش النيل، بتواجد عدد كبير من الفنانين



‎ويقوم القائمين على المهرجان بوضع الاستعدادت الاخيرة التي تسبق بدايه تواجد الفنانين على السجادة الحمراء للمهرجان، حيث سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين.ض

‎ويحضر حفل انطلاق النسخه الثامنة من المهرجان عدد كبير من النجوم أبرزهم غادة عادل، ورانيا يوسف وسوزان نجم الدين، واحمد فتحي، وريم البارودي، وأحمد مجدي وآخرون.