فن ومشاهير

بالصور.. الاستعدادت النهائية قبل بدء حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرآة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الاستعدادت النهائية قبل بدء حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرآة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎تنطلق بعد قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة، والذي يقام بداخل احدى الفنادق بمنطقة كورنيش النيل، بتواجد عدد كبير من الفنانين

41a57461f1.jpg
95b9232d0e.jpg


‎ويقوم القائمين على المهرجان بوضع الاستعدادت الاخيرة التي تسبق بدايه تواجد الفنانين على السجادة الحمراء للمهرجان، حيث سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين.ض

 

 

‎ويحضر حفل انطلاق النسخه الثامنة من المهرجان عدد كبير من النجوم أبرزهم  غادة عادل، ورانيا يوسف وسوزان نجم الدين، واحمد فتحي،  وريم البارودي، وأحمد مجدي  وآخرون.

e883e1776c.jpg
a0450f34da.jpg
b8a8645f4d.jpg
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا