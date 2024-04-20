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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الاستعدادت النهائية قبل بدء حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرآة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان اسوان الدولي لسينما المرأة، والذي يقام بداخل احدى الفنادق بمنطقة كورنيش النيل، بتواجد عدد كبير من الفنانين
ويقوم القائمين على المهرجان بوضع الاستعدادت الاخيرة التي تسبق بدايه تواجد الفنانين على السجادة الحمراء للمهرجان، حيث سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين.ض
ويحضر حفل انطلاق النسخه الثامنة من المهرجان عدد كبير من النجوم أبرزهم غادة عادل، ورانيا يوسف وسوزان نجم الدين، واحمد فتحي، وريم البارودي، وأحمد مجدي وآخرون.