نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح بيت الرفاعي.. أمير كرارة يتعاقد على تقديم فيلم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أمير كرارة، على تقديم عمل سينمائي جديد تأليف شريف الليثي وإخراج حسين المنياوي، ومن المفترض أن تستقر الشركة المنتجة على اسم نهائي للمشروع خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع تحديد موعد نهائي لبداية التصوير.

أحدث اعمال أمير كرارة

ومن ناحية اخري، شارك أمير كرارة في رمضان 2024، بمسلسل بيت الرفاعي، كان من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وعُرض لـ أمير كرارة مؤخرًا فيلم البعبع، والذي حصد إيرادات 43 مليون و578 ألف جنيه خلال 6 شهور عرض بالسينمات، ونافس على صدارة شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى الماضي، شارك في بطولته أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف منهم منة شلبي ومحمد محمود ورحاب الجمل، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

ودارت أحداثه في إطار أكشن كوميدي قدمه أمير كرارة لأول مرة، ولعب خلاله شخصية سلطان وهو مجرم يسعى لإتمام مهمة جديدة بعد خروجه من السجن، ويتعاون مع أحد التجار بها ولكن يغدر به من أجل الاستيلاء على الآثار والأموال بمفرده، كما يتقابل سلطان مع الطبيبة سلمى التي قدمت شخصيتها ياسمين صبري ويتورطا في العديد من الأزمات سويًا.

اخر اعمال أمير كرارة

والجدير بالذكر ان اخر اعمال أمير كرارة هو مشاركته في رمضان 2023 من خلال مسلسل سوق الكانتو، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، إسلام حافظ، ندى موسى، تامر نبيل، أحمد جمال سعيد، ثراء جبيل، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، قدم خلاله كرارة دور طه القماش الذي يدخل في العديد من الصراعات في السوق، ويعيش قصة حب مع مي عز الدين التي تجسد شخصية راوية وهي فتاة مصرية من أصل يوناني.