نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نجوم الساحل".. فيلم جديد يجمع أحمد داش وويجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طُرح مؤخرا البرومو الخاص بفيلم ولاد رزق 3، لمخرجه طارق العريان، والذي يُحضر في الفترة الحالية لإنتاج فيلم جديد بعنوان نجوم الساحل، بطولة أحمد داش وويجز، ومن المفترض أن يواصل العريان ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الأيام القادمة.

أحدث أعمال أحمد داش

ومن ناحية اخري، عُرض لـ أحمد داش مؤخرا مسلسل مسار إجباري، الذى شارك فى بطولته: عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، وجسد أحمد داش خلال أحداث العمل، شخصية شاب جامعي يمتلك عربية أكل، أما عصام عمر، فجسد شخصية طالب يدرس الحقوق، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

أحدث أعمال ويجز

أما ويجز فقد قدم مؤخرًا مسلسل بيمبو، يعد المسلسل هو أولى تجارب ويجز في مجال التمثيل، وتم طرحه على منصة شاهد الإلكترونية عام 2021، ولعب خلاله دور رجل يدعى جابر، ودارت أحداث المسلسل حول بيع بيمبو -أحمد مالك- المخدرات لكي يسدد ديونه بعد أن خسر أمواله في حادث سرقة، ولكنه يتحول لمحقق مبتدئ عندما يبدأ بالبحث في جريمة قتل امرأة واختفاء أخرى.

أبطال مسلسل بيبمو

وضم مسلسل بيبمو العديد من الفنانين مع ويجز، منهم: هدى المفتي، أحمد مالك، ملك الحسيني، محمد لطفي، أحمد بسيوني، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، سينتيا خليفة، طه دسوقي، أحمد الأزعر، حسن مالك، والمسلسل من تأليف منة فوزي ومحمد أديب، وتحت قيادة المخرج عمرو سلامة.

اخر اعمال أحمد داش

والجدير بالذكر ان اخر اعمال أحمد داش هو مشاركته في الموسم الرمضاني قبل الماضي بمسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، وشارك في العمل زينة، هالة صدقي، مي كساب، عصام السقا، إيمان العاصي، وآخرين، وقدم أيضًا بطولة مسلسل الصندوق، تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبدالمنعم وشارك في العمل كل من هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، كريم سرور وشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف أبرزهم ريهام عبدالغفور.