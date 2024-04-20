"كان من الممثلين المثقفين".. لطفي لبيب ينعي صلاح السعدني

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان لطفي لبيب عن صديقه الراحل الفنان صلاح السعدني ونعاه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد.

وقال لطفي لبيب قائلًا: “كان من الممثلين المثقفين، وواعي جدًا، وعملت معه مسرح لمدة 6 سنوات تقريبًا، عملت مع صلاح السعدني سينما وتليفزيون ومسرح، وكان صديقًا شخصيًا له، وآخر تواصل معه كان قبل اعتكافه في المنزل واعتزاله التمثيل".

وتابع: “كان يقيم في مصر الجديدة، وصلاح السعدني كان موجودًا في الشيخ زايد، والتواصل كان من خلال ابنه أحمد”، وأضاف أن صلاح السعدني عندما اتخذ قرار الاعتزال تقريبا في 2015، كان سليمًا، وترك الفن بمزاجه وليس بسبب المرض، ولذلك التكريمات التي تمت له لم يحضرها، وابنه قال إن هذا بناء على طلبه.

وفاة صلاح السعدني

ورحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني صباح أمس، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.