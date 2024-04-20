نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان أسوان لسينما المرأة يقرر تكريم هند صبري في دورته الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت ادارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم النجمة هند صبري في إطار اختيار تونس ضيف شرف المهرجان، حيث ينظم المهرجان قسما خاصا للأفلام التونسية القصيرة يضم 5 أفلام، وهي: "شيطانة" إخراج آمال قلاتي، و"نضال قيقة"، و"إخوان" إخراج مريم جبور، و"رنيم" إخراج ريم نخلي، و"مش معروف" إخراج هبة الذوادي.

ومهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام من 20 إلى 25 أبريل، وتونس ضيفة شرف هذه الدورة، ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.

وضمن الاحتفاء بالسينما التونسية كضيفة شرف، سيتم عرض فيلم "بنات ألفة" في افتتاح الدورة الثامنة، إلى جانب مشاركته في مسابقة الأفلام الطويلة، والفيلم سبق عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وترشح لجائزة الأوسكار، وهو من بطولة هند صبري وإخراج كوثر بن هنية.

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية وهي "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.