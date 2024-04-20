رامي عادل إمام يودع صديق والده صلاح السعدني بكلمات مؤثرة

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أحمد جودة - القاهرة - نعي المخرج رامي إمام، الفنان الكبير والقدير صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة 19 أبريل 2024، وذلك بعد صراع مع المرض.

رامي عادل إمام يودع السعدني

وكتب رامي إمام، عبر حسابه على إنستجرام، رسالة ودع بها "السعدني"، قائلا: "يا عم صلاح.. هتوحشنا أوي.. البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني.. فقدنا قامة وقيمة كبيرة في مصر والعالم العربي.. ربنا يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته ويصبر الاسرة الكريمة ويصبرنا".



يذكر أن، صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943 وحصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني).

أقيمت مراسم دفن جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، بمقابر العائلة في طريق الواحات، عقب صلاة الجنازة بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بعد صلاة العصر اليوم.وكان من ضمن حضور مراسم الدفن، المخرج رامي إمام.





موعد ومكان عزاء صلاح السعدني

من المقرر أن يقام عزاء صلاح السعدني الأحد المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، حسبما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان رسمي.

أعمال صلاح السعدني

وتعد أول أعماله مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر.

وشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).