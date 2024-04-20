فن ومشاهير

بإطلالة جريئة.. رانيا يوسف في حفل افتتاح مهرجان أسوان

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئة.. في حفل افتتاح مهرجان أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء منذ قليل فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام  من 20 إلى 25 أبريل، وتونس ضيفة شرف هذه الدورة، ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.

 

وصلت منذ قليل، إلى ريد كاربت حفل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة، الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان فضي مفتوح الصدر، واعتمدت على المكياج الهادئ والشعر المنسدل للوراء.

 

مهرجان أسوان يحتفل بالسينما الفلسطينية

 

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية وهي "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا