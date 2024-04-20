انت الأن تتابع خبر فستان جريء من غير بطانة.. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بحفل زفاف نجل شقيقتها الذي أقيم أمس الجمعة بمدينة الجونة ولم يشهد تواجد نجوم الفن حيث حضرت المطربة بوسي فقط، وقامت غادة عبد الرازق بالتقاط صور معها.

غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

ونشرت غادة عبد الرازق على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مجموعة صور لنجل شقيقتها وعروسه خلال حفل الزفاف وقدمت لهم التهنئة، وقام بنشر العديد من الصور والفيديوهات عبر خاصة استوري وظهرت في صورة وهي تحتضن نجل شقيقتها وتبكي بشدة.

وظهرت غادة في حفل زفاف ابن شقيقتها وهي ترتدي فستان طويل مطرز بكتف واحد One Shoulder، والكتف الثاني فتحة جانبية طويلة، وجاء الفستان المبهر من تصميم زياد نكد من مجموعة صيف وربيع 2024 للأزياء الراقية.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة غاده عبد الرازق كان مسلسل صيد العقارب وشارك في التمثيل العديد من النجوم على رأسهم رياض الخولي ومحمد علاء وسيمون وأحمد ماهر وعماد صفوت وميار الغيطي وأحمد ماجد وعفاف رشاد ومحمد علي رزق ومحمود عبد الغني ضيف شرف وجاء المسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار وكلاكيت عبدالرحمن علي.

وفي وقت سابق كسفت شفت غادة عبد الرازق خلال برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، عن الحلقة عن مسلسل “صيد العقارب”، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، وصرحت بالعديد من أسرارها الشخصية وعن علاقتها بوالدها وعائلتها، بعدما رفضوا دخولها عالم الفن، وتحدثت عن اختياراتها الخاطئة وتري أنها سنداً لنفسها.