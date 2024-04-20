نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال يستعد لطرح أغنية "في بيتها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن إستعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "في بيتها"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.





ونشر أحمد جمال عبر حسابه في إنستجرام مقطع فيديو من الأغنية، وعلق: "في بيتها قريبًا، أحمد جمال".





آخر أعمال أحمد جمال

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال، هى أغنية «حلوة الأجواء»، الذي طرحها عبر حسابه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ شهر وحصدت على مليون مشاهدة، عقب طرحها.





كلمات أغنية حلوة الاجواء احمد جمال





حلوة الاجواء

ومزاجنا مش متعكر

الدنيا جميلة وسكر

رايقين أو ي مش بنفكر

غير ان احنا مبسوطين





حلوة الاجواء

أجمل ناس متجمعه

مزيكا عالية مسمعه

الساعه داخلة على اربعه

ومش قايمين





حلو أو ي الكلام ده

عايزين بقى تاني من ده

ابو زهرة العيشة جامده وحلوه

حلوه أو ي الاجواء





حلو أو ي الكلام ده

عايزين بقى تاني من ده

ابو زهرة العيشة جامده وحلوه

حلوه أو ي الاجواء





حلوة السهراية

زيها فين مش هتلاقي

ده مفيش في جمالها نهائي

اضحك بس وسيبلي الباقي

متحسبهاش





حلوة السهرايه

والضحكة صوتها عالي

ومعايا حبيبي الغالي

ليلة من احلى الليالي

ممكن تتعاش





حلو أو ي الكلام ده

عايزين بقى تاني من ده

ابو زهرة العيشة جامده وحلوه

حلوه أو ي الاجواء. هيئة