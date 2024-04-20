نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها في برنامج بالخط العريض.. أبرز تصريحات سميرة أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة سميرة أحمد، ضيفة على برنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة الحياة، وتحدثت عن عدد من تفاصيل حياتها، ومسيرتها الفنية، وبدايتها وشقيقتها خيرية في الفن.

أبرز تصريحات سميرة أحمد

-بدأت حياتي الفنية كومبارس في بعض الأعمال، وظهرت في بعض الأدوار الصغيرة، وكنت أخشى من أن يقوم أنور وجدي بتسريحي من العمل، لأنني كنت صغيرة للغاية وحجم جسدي صغير، وكنت بلبس كعب عالي ومكياج علشان أظهر أكبر من عمري.



- في مرة شافني أنور وجدي، وطلب للفنانة الكبيرة ليلى مراد في مشهد تمثيلي وهي: تشربي شامبانيا يا ليلى هانم، وده كان سبب شهرتي.

- روحت أقبض وزملائي نصحوني أطلب جنيه ونص بدل جنيه، ولكن أنور وجدي رفض وقالي هتبقي بطلة في يوم من الأيام، وبالفعل اتحقق في فيلم الأستاذ شرف.

- كنت بمثل مع خيرية أختي في مدخل وسلم بيتنا، وبعدين والدنا تعب وعمل عملية في عينه، وخيرية اقترحت عليا أمثل علشان نساعد أسرتنا بعد مرض والدنا، وروحنا للريجسير واشتغلنا باليومية، وكنت فرحانة جدًا لأن حلمي بدأ يتحقق.

- اترشحت لفيلم أم العروسة من الكاتب عبد الحميد جودة السحار، وتحية كاريوكا وعماد حمدي كانوا عظيمين، وتحية كاريوكا فنانة طيبة ورقيقة وعماد حمدي من أظرف الشخصيات وكان دمه خفيف.

- كنت بعمل مقالب في عماد حمدي، وكنا راجعين في إحدى المرات ليلا في الهند بعد عرض فيلم أم العروسة، وكنا ذاهبين إلى الفندق وفكرت في عمل مقلب به في الهند، وكانت هناك إشاعة بأن كوبرا سكنت الفندق وعند عودتنا بعد عرض الفيلم ادعيت أن الكوبرا لدغتني.

- لقب فنانة العاهات طلع عليا بعد ما عملت فيلم الخرساء، وفيلم العمياء، واللقب مزعلنيش، وطالما الكلمة اتقالت يعني أنا عملت الدور كما يجب أن ينفذ.

- فيلم الخرساء كان من إنتاج عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب والحاج وحيد فريد، وبسبب الدور تعلمت في مدرسة للصم والبكم كانت في منطقة المطرية.

- فيلم الخرساء كان بنصور في إحدى القرى، وكنا بننادي زكي رستم، بـ بزكي بيه رستم، كنا بنحترمه، وأكتر حاجة بتميزه هو احترامه لشغله.

- كنت ماضية فيلم السفيرة عزيزة مع المنتج عبد العزيز فهمي، وكان مطلوب مني التواجد ساعتين فقط للتصوير، لكن المخرج حسن الإمام صمم على تفرغي لدوري في الخرساء تمامًا، فاعتذرت وطلبت إسناد الدور لسعاد حسني.

- اتعرض عليا فيلم شاطئ الحب ورفضته وقولت إزاي مقدمش البطولة أمام عبد الحليم حافظ؟، وقرأت السيناريو ووافقت على تقديم دور فتحية الشغالة لأنه واقعي، وكان من أحلى الأفلام اللي عملتها في حياتي.

- كنت صديقة مقربة من فريد الأطرش، وكان بيغنيلي أغنية قالتلي بكره، في التليفون وكنت أنام أثناء الأغنية ويقوم فريد بسؤالي إيه رأيك في الأغنية فأقول له جميلة جدًا.

آخر أعمال سميرة أحمد

يذكر أن مسلسل ماما في القسم هو آخر أعمال سميرة أحمد، وعرض عام 2010، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم، منهم محمود ياسين، أحمد فهمي، ياسر جلال، والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وتأليف يوسف معاطي وإخراج رباب حسين.