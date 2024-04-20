لبلبة تتبرع بفستانها من "الشيطانة التي أحبتني" بمزاد خيري في بأمريكا

القاهرة - محمد ابراهيم - تبرعت الفنانة الكبيرة لبلبة، بالفستان الذي ظهرت به في فيلم “الشيطانة التي أحبتني” لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

تصريحات لبلبة

وقالت الفنانة لبلبة: "عمل من أعمالي التي أعتز بها جدًا.. الشيطانة التي أحبتني.. الفستان ده اتنفذ مخصوص.. اسمحولي إني أتبرع بيه.. دي أقل حاجة أقدر أقدمها لأخواتنا غير القادرين".

ومن المقرر أن يدخل فستان لبلبة من عملها الفني "الشيطانة التي أحبتني"، في مزاد خيري في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم بولاية نيو چرسي.

و من المقرر أن يحي الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

تفاصيل حفل المزاد الخيري بأمريكا

يتضمن الحفل مزاد خيري يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

و من ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز و الفنانة إليسا والفنان أحمد حلمي وأسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني وزوجة الفنان الراحل چورچ سيدهم.

تفاصيل فيلم الشيطانة التي أحبتني

الشيطانة التي أحبتني هو فيلم عرض لأول مرة في عام 1990، وكان من بطولة الفنان محمد صبحي، لبلبة، المنتصر بالله، وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي منهم "يوسف داوود، عائشة الكيلاني، فؤاد خليل، محمد فريد، نعيم عيسى، عاطف بركات، سعيد عثمان، حسين عرعر، صالح العويل، سامي عطايا، حسن عفيفي"، ومن تأليف حسام حازم، وإخراج سمير سيف.

وتدور أحداث الفيلم حول تتبع الشرطة نشاط عصابة للسرقة والنشل يتزعمها البروفسيور وتشاركه ابنته عواطف في العمل، ويفشل المقدم صلاح المكلف بالقبض على تلك العصابة والذي يعاني من سطوة زوجته الثرية والتي يتخلص منها بالطلاق، ويتحرر من قيودها، ولكنه يقع في غرام عواطف النشالة ويتزوجها على أمل الكشف الأساليب الجهنمية للعصابة في السرقات.

