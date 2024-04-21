نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي تكشف عن تفاصيل حفل أم كلثوم في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفعت النجمة مروة ناجي مستوى الحماس لجمهورها، من خلال الكشف عن بوستر أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالبوستر تعليقاً قالت فيه :" هستنى كل حبايبي من دولة الكويت الحبيبة في تجربة جديدة من نوعها بأمسية غنائية مسرحية وهنسمع وهنشوف كوكب الشرق أم كلثوم " صوت وصورة" على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الصباح قيادة المايسترو د. إيهاب عبد الحميد".

تعليقات الجمهور على منشور مروة ناجي



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الكويت هتنور بوجودك، كوكبة الشرق، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



ومن المقرر أن يقام الحفل في مدينة الكويت يوم ٢٩ و٣٠ مايو، وسوف تفاجئ مروة جمهورها بصوتها القوي غناء مجموعة متميزة من الأغاني.



آخر أعمال مروة ناجي



والجدير بالذكر آخر أعمال مروة ناجي أغنية معلش، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وأغنية "معلش" من كلمات محمد صالح لباد، ألحان زياد وائل، توزيع محمد مزيكا.

وجاءت كلمات أغنية "معلش" على النحو التالي :

إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا

كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا

بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا

يا خسارة عمرنا بيعدي

ولقينا زمنا مغفلنا

بنلف في ١٠٠ مليون دايرة

قاطعين الصوت

ومراكب واقفة ومش سايرة

وعمرنا بيفوت

ونشوف احاسيسنا بقت بايرة

بقى فيها جبروت

ليه كل ما نيجي يوم نفرح

يرعبنا الموت

أنا عمري سنين

مش فاكرة أنا منه غير كام يوم

مكتوب على وشي

المادة الخام أنا المظلوم كلمة معلش

بقت كبسولة قبل النوم

وبنام والحزن اخدته في حضني

ياريتني بقوم

مش عارفة ليه أنا بعافر

في زمن ليه مقلوب

وبصبر نفسي كتير وقليل

وبقول مكتوب

كان مين بيهمه فراقي بدور

مين كان باقي

والطيبة سببها غبائي

ياريتني منها بتوب

وبنام م الجرح بلاقي سكاكين بتقطعني

واشتكي للفرح يقول وأنا مالي وإيه يعنى

لا حبيب ولا صاحب الكل معايا بيودعني

بشتري بالغالي وببلاش كله ليه بيبعني

أنا حتى في حلمي الناس كارهني إني أعيش.

