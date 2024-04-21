نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. عرض 3 مسلسلات جديدة عبر المنصات الرقمية المتنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور خلال الفترة المقبلة طرح العديد من المسلسلات القصيرة التي أصبحت في الآونة الأخيرة المفضلة لدي الجمهور، حيث أنه المسلسلات القصيرة لقت نجاحًا كبيرًا في الآونة الأخيرة التي تعرض عبر المنصات الرقمية، ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز المسلسلات القصيرة التي ستعرض قريبًا.

مسلسل "البيت بيتي 2"

يعرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" يوم 25 إبريل الجاري، المسلسل من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، ميرنا جميل، نشوى علي، إيمان الشريف، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا والرعب.

أحداث مسلسل "البيت بيتي"

تدور قصة مسلسل البيت بيتي حول «بينو» والذي يجسده مصطفى خاطر، الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده، وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه "كريم "محمد محمود عبدالعزيز وشيرين "إيمان الشريف.

ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله، وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة "كاراكيري "كريم محمود عبدالعزيز، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته "أحلام "ميرنا جميل وولدهما زيزو.

مسلسل "إقامة جبرية"

ينتظر الجمهور عرض مسلسل "إقامة جبرية" الذي يقوم ببطولته كلًا من الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، والذي كان من المفترض عرضه قبل السباق الرمضاني ولكن تقرر تأجيل عرضه حتي بعد السباق الرمضاني فمن المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة عبر أحدي المنصات الرقمية.

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

والجدير بالذكر أنه قد طُرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل "إقامة جبرية"، الذي يجمع بين الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد.

يُظهر البوستر الثلاثي وهم يرتدون ملابس سوداء، مما يُشير إلى حالة الغموض المتوقعة في الأحداث. المسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة.

ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره

مسلسل "البحث عن علا 2"

تنتظر الفنانة هند صبري عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" وذلك عبر منصة نيتفلكس والذي من المقرر عرضه قريبًا.

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل “ البحث عن علا ” على منصة نتفليكس، في الموسم الشتوي، حيث تواصل هند صبري تصويره في الوقت الحالي ويتكون المسلسل من 6 حلقات فقط.

يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا في إطار رومانسي اجتماعي، وسوف تعيش هند صبري قصة حب مع ظافر العابدين خلال الأحداث، كما سيتطرق العمل لشكل حياة هند صبري بعد طلاقها من هاني عادل وعلاقتها بإبنائها.