نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل الباشا: جميع أعمالي في مصر حققت نجاحًا.. وهذه معايير اختياري لها (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن تجربته في الأعمال المصرية مشيرا إلى أن جميعها حققت نجاح كبير ويحب دائما أن يختار السيناريو الجيد.



وقال الباشا في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' أحترم وأقدر كل الفنانين سواء أكانوا نجوما أو في بداية مشوارهم ، وبصراحة تامة أكرر ما قلته سابقا السيناريو الجيد والمخرج صاحب الرؤية هو من أريد وأحب أن أعمل معه ، وجميع أعمالي في مصر حققت هذه المعادلة وكانت ناجحة ، فالمخرج الجيد يختار السيناريو الجيد و الممثلين المناسبين وأحب أن أكون معه ومع اختياراته

يستعد الفنان كامل الباشا لطرح أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "دواعي سفر"، حيث يشارك فيه بجانب أمير عيد حيث شارك " جمهوره ببرومو المسلسل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



ظهر الفنان أمير عيد في بداية البرومو وهو يتلقى اتصالا من شخص لا يعرفه في اللحظة التي كان يفكر فيها في الإقدام على الانتحار، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المشاهد بينه وبين الممثل والمخرج الفلسطيني كامل الباشا.