أحمد السقا يكشف عن طبيعة مرضه بعد تعرضه لوعكة صحية

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح النجم أحمد السقا في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج الحكاية، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويتم عرضه على قناة ام بي سي مصر.

وتحدث النجم أحمد السقا، عن طبيعة مرضه بعد انتشار أنباء عن تعرضه لوعكة صحية إلى جانب ظهوره بوجه شاحب وشكل مرهق.

وقال: "شيلت المرارة بس، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل، بتمرن مع طلائع الجيش كل يوم وصحتي كويسة".

وأضاف:"تابعت الأخبار التي كتبت عني بشأن مرضي، وبحب أطمن جمهوري أن الأمر بسيط وخضعت لعملية استئصال مرارة فقط".

أحمد السقا يكشف عن نجاح مسلسل العتاولة

وتابع:" ربنا مدخلش بينا شيطان وكنا عايشين كأسرة، ليقاطعه عمرو أديب: التجميعة دي كان لازم يكون فيها شيطان، ورد السقا قائلًا: الحمد لله كلنا أصحاب وأخوات وكنا تحت إدارة قوية".

أحمد السقا:" بحاول أني مزعلش البني آدمين لأن أنا راس مالي الناس "



وأشار:" أنا حمقي ودمي حامي والطاقة الذكورية عالية شوية وبتسبب لي ساعات مشاكل، ومقدرش أعدي اللي يعديه غيري.. مفيش حد مثالي كلنا بنغلط بس قدر الإمكان بحاول أني مزعلش البني آدمين لأن أنا راس مالي الناس".



وواصل:" محمد هنيدي اكتر واحد بيضحكني وبالنسبة لجيلنا كان رأس السهم التى عبرت وعبر وراها جيل كامل، ومحمد هنيدي دمه خفيف وافيهاته عايزة استيعاب وهو قصة كبيرة وحبيبي، وأتمنى أعمل عمل جديد مع هنيدي واللى يجي يكون مناسب له وليا واكيد مش هنتأخر".

آخر أعمال أحمد السقا



والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد السقا مسلسل العتاولة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،

وضم المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الأتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى.