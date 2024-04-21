فيلم "عالماشي" يواصل تصدره للمركز الثالث في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل فيلم "عالماشي" للفنان علي ربيع المركز الثالث في شباك التذاكر بعد “شقو”، و"فاصل من اللحظات اللذيذة"، حيث نجح في تحقيق أمس السبت إيرادات بنحو 201 ألف و503 جنيهات.

قصة فيلم على الماشي



حيث يروي قصة هادي هادي عبدالهادي، الشاب الكسول البالغ من العمر 30 عامًا الذي يعيش مع والده. تتحول حياته رأسًا على عقب عندما يتم تشخيصه بحالة نادرة تتطلب الحركة المستمرة لتفادي جلطات الدم القاتلة. يبدأ بطلنا رحلة كوميدية مليئة بالمغامرات أثناء محاولته التكيف مع هذه الظروف الجديدة.



أبطال فيلم ع الماشي



الفيلم من تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجى،من إخراج محمد الخبيرىمن إخراج محمدالخبيرىويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة.

آخر أعمال علي ربيع



ويذكر أن آخر أعمال علي ربيع هو فيلم "بعدالشر"، تدور أحداثه في إطار من الخيال والكوميديا، حول الشاب سولي الذي يقع في كثير منالأزمات، ويمر بالعديد من المواقف الصعبة، التي تقلب حياته رأسًا على عقب، بسبب تعويذة سحرية، وخلال الأحداث يحاول الخروج من هذا المأزق.

أبطال فيلم بعد الشر



وفيلم بعد الشر من بطولة الفنان علي ربيع، عمرو عبد الجليل، وأوس أوس، بيومي فؤاد، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، هالة فاخر، سليمان عيد،شيرين، وآخرين، وهو من تأليف أمين جمال، ووليد أوب المجد، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

مسلسل نصي التاني



وعرض لعلي ربيع، مؤخرًا مسلسل «نصى التاني» المكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يقابل على ربيع الذي يقدم دور موظف في بنك، فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية، ويسعى والدي الشاب الذي يلعب دورهما محمود البزاوي وسلوى عثمان في زواجه بشكل سريع، ليدخل في بعض الأزمات التي يتناولها.