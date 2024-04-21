نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم صلاح السعدني.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الوسط الفني حالة حزن شديدة يوم الجمعة الماضية، لفقدانه عمدة الفن الراحل صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عام تاركًا أثر طيب بمسيرة فنية رائعة بالسينما والدراما، وسيطر على عام 2024 حالة من الحزن الشديدة لفقدان أعمدة الفن الذين رحلوا عن عالمنا، وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز تلك الشخصيات

شيرين سيف النصر



توفت الفنانة شيرين سيف النصر قبل عدة أيام من رحيل صلاح السعدني، حيث توفت يوم 13 إبريل الجاري عن عمر ناهز 57 عامًا.



جميل برسوم



ترك جميل برسوم عالمنا يوم 4 من شهر مارس الماضي، قبل عرض أعماله في رمضان الماضي، وذلك عن عمر ناهز 81 عامًا، لكنه ترك آثر طيب من بصمته في عالم الفن قبل وفاته.

حلمي بكر

خطف المرض حلمي بكر، حيث توفى بعد صراح كبير معه، فقد وافته المنية في 1 من شهر مارس الماضي عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض.



محمد قشة

توفي محمد قشة في 24 مارس الماضي بعد صراع مع المرض، إذ أنه كان يعاني من الفشل الكلوي، ومن أشهر أعماله مسلسل ليالي الحلمية 6 وفيلم عمر وسلمى 3 وأمير البحار.