نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح صورة ترويجية جديدة لديبيكا بادوكون من فيلم Singham في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر الحملة الترويجية لفيلم الأكشن الهندي المنتظر Singham، تمهيدًا لطرح لدور العرض السينمائية قريبًا.

ونقل إنديا توداي صور ترويجية جديدة، نشرها الخرج روهيت شيتي للنجمة ديبيكا بادوكون التي من المقرر أن تشارك في بطولة الفيلم.

أيضًا كانت قد طرحت الصورة الترويجية الأولى للنجم الشاب أرجون كابور، من مشاركته المنتظرة في الجزء الجديد من فيلم Singham Again.

وسيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم ارجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.

أعمال قادمة

وضمن أحدث أخبار النجم اجاي ديفجان، أن تحدد موعد طرح الفيلم الجديد للنجم الهندي أجاي ديفجان، الذي يتعاون خلاله ديفجان مع المخرج روهيت شيتي، والذي سيشهد التعاون رقم 11 بين الثنائي ديفجات وشيتي.

وبحسب موقع إنديا توداي، تحدد رسميًا موعد طرح الفيلم للعرض خلال عام 2024 الجاري، وهو الفيلم الذي سيطرح بعنوان Singham Again.

جديد بوليوود

وضمن أحدث اخبار سينما بوليوود، طرح الإعلان التشويقي الأول للفيلم الهندي الجديد Bheed، الذي يعتبر أحدث فيلم هندي لنجم بوليوود "راجكومار راو".

ونقل موقع "إنديا توداي"، الإعلان التشويقي الأول للفيلم، الذي يسرد ما عاشته الهند خلال فترة توقف الحياة بسبب فيروس كورونا.